Uwe Gensheimer mit DHB-Rücktritt: Weltmeister Schwarzer vermisste Rückendeckung

Es ist nun also an Bundestrainer Alfred Gislason, neue, junge Spieler an die DHB-Auswahl heranzuführen. In den Augen von Henning Fritz kein schlechter Zeitpunkt: “Es ist immer hart, wenn solche Säulen wegbrechen. Aber irgendwann muss man immer den Schnitt machen und vielleicht ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, den Jüngeren das Feld zu überlassen. Damit kann man auch eine neue Ära beginnen.”