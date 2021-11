DHB-Team: Deutsche Handballer starten unter Gislason in neue Ära

Kurzfristig Absagen musste seine Teilnahme neben Wiencek und Paul Drux (Meniskus-OP) am Montag auch Fabian Wiede. Der Linkshänder verletzte sich beim Liga-Spiel seiner Füchse Berlin am Wochenende in Lemgo. Eine Untersuchung am Montag ergab, dass er wegen Flüssigkeit in der Kniekehle für unbestimmte Zeit aussetzen muss.