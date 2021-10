Handball-Nationalmannschaft: Gislason holt 5 Debütanten - Heinevetter und Wolff fehlen

Der am 1. November beginnende Lehrgang, der mit dem Tag des Handballs am 7. November in Düsseldorf endet, dient bereits der Vorbereitung auf die EM 2022. Im Januar trifft die deutsche Mannschaft in der slowakischen Hauptstadt Bratislava in der Vorrundengruppe D auf Weißrussland (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). Die ersten beiden Teams erreichen die zweite Turnierphase.