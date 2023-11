Sorgen vor Heim-EM: Die Baustellen des DHB-Teams

Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft stehen am Freitag (18.30 Uhr) und Sonntag (17.30 Uhr) zwei wichtige Testspiele gegen Ägypten auf dem Programm.

Bevor es am Freitag in der ratiopharm arena in Neu-Ulm losgeht (LIVE ab 18.15 Uhr im TV und Stream bei SPORT1), muss sich Bundestrainer einer Reihe von Personalproblemen stellen, die auch Auswirkungen auf die EM im eigenen Land haben könnten.