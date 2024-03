Gislason gibt nach Olympia-Quali zu: "Schon sehr krass"

Nach der geglückten Olympia-Qualifikation der deutschen Handballer war Alfred Gislason gelöst wie lange nicht. In die Freude über seine zweite Teilnahme an Sommerspielen mit der DHB-Auswahl mischte sich aber auch Erleichterung nach einem seinem Vertrags-Wirrwarr.

SID: „Alfred Gislason, nach Tokio 2021 haben Sie zum zweiten Mal eine deutsche Mannschaft zu den Olympischen Spielen geführt. Was bedeutet das für Sie?“

SID: „Ihr Spieler Renars Uscins sprach von enorm wichtigen Erfahrungen in dieser Woche. Wie lautet Ihr Fazit nach den intensiven Tagen der Olympia-Qualifikation in Hannover?“

Gislason: "Eine Mannschaft wie unsere wächst natürlich an den Erfahrungen, die sie macht. Solche schwierigen Situationen zu meistern, bringt viel mehr, als wenn es glatt durchgeht. Wir haben uns gegen Kroatien ein Riesenloch selber ausgegraben, wo wir hineingefallen sind. Dann hat die Mannschaft einen riesigen Charakter in der zweiten Halbzeit gezeigt. Und gegen Österreich haben wir in der ersten Halbzeit genau da weiter gemacht, wo wir gegen Kroatien aufgehört haben. Die Jungs haben super gespielt."