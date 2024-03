Kurios! DHB sucht Manager mit Annonce

DHB will Professionalisierung vorantreiben

Sportvorstand Axel Kromer merkte zudem an, dass das „Team ums Team in den vergangenen Jahren gewachsen und an Klasse gewonnen“ habe, jedoch auch noch Defizite zum Vorschein gekommen seien. „Im internationalen Vergleich haben wir festgestellt, dass die Schnittstellen in Deutschland zwischen Bundesligavereinen und Nationalmannschaft vielseitiger sind und auch dort eine Institutionalisierung für Kontakte und Impulse wertvoll ist“, gab er zu.