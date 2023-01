Alle fit: DHB-Team unverändert in die Hauptrunde

Für Deutschland geht es in den kommenden Tagen um den Einzug in die K.o.-Phase, die Ausgangsposition ist mit vier Punkten glänzend. "Das Turnier fühlt sich sehr gut an", sagte Routinier Kai Häfner: "Es waren enge Spiele dabei, in denen wir wirklich getestet wurden. Da wollen wir weitermachen, die Stimmung ist gut." Und Kromer ergänzte: "Der Schwierigkeitsgrad wird steigen, die Aufgaben werden nicht leichter."