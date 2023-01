Beiß-Attacke bei Handball-WM! Bizarre Aktion sorgt für Eklat

Da wurden Erinnerungen an Luis Suárez wach!

Das Hauptrundenspiel zwischen den USA und Bahrain bei der Handball-WM (Endstand: 27:32) war für US-Nationalspieler Paul Skorupa, der beim deutschen Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau unter Vertrag steht, in der 40. Minute vorzeitig beendet.

Der in Düsseldorf geborene Kreisläufer ging bei eigenem 19:21-Rückstand in der Verteidigung aggressiv zu Werke - zu aggressiv: denn er biss seinen Gegenspieler Husain al-Sayyad offenbar tatsächlich in den Arm!