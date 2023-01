Handball-WM 2023: Betten eingestürzt! Riesen-Aufregung um Kap Verde

Mitten in der Nacht mussten sechs Spieler das Hotel in Göteborg wechseln und kamen erst Mitternacht zur Ruhe. Grund waren die Betten in der Mannschaftsunterkunft, die scheinbar nicht für überdurchschnittlich große und demzufolge auch schwere Personen ausgelegt waren. Wie die schwedische Zeitung Aftonbladet berichtet, seien die Betten schwedischer Produktion schlichtweg zusammengebrochen.