Handball-WM 2023: Deutsches Spektakel-Tor gegen Katar sorgt für Ekstase

„Wir hatten ein, zwei Phasen Anfang der zweiten Halbzeit, in denen es nicht so gut war“, gestand Mertens nach dem Spiel bei Handball-World und meinte mit Blick auf die kommenden Aufgaben: „So eine Phase wie in der zweiten Halbzeit sollten wir unterlassen, das kann am Ende gegen einen anderen Gegner auch schlecht ausgehen.“