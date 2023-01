Handball-WM 2023: Deutschlands Suche nach dem Todesstoß - "Uns fehlt der Killerinstinkt"

Die sonst so stabile 6:0-Abwehr, die Deutschland schon so manch große Turniererfolge beschert hat, harmoniert noch nicht optimal. Der Innenblock mit Golla und Julian Köster offenbart immer wieder Lücken. Die Außenspieler lassen in einigen Fällen zu viel Platz und Knorr auf der halblinken Position muss als Vielspieler in der ein oder anderen Defensivaktion Tribut zollen.