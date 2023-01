Handball-WM 2023: DHB-Kader - Gut genug für WM-Coup? Deutsches Team im Check

Mit Torhüter Andreas Wolff (Lomza Vive Kielce), Rune Dahmke (THW Kiel), Lukas Mertens und Philipp Weber (beide SC Magdeburg) sind nur vier Akteure dabei, die in der laufenden Saison in der Champions League vertreten sind. Zum Vergleich: Bei Olympiasieger Frankreich sind es dreimal so viele.