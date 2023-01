Handball-WM 2023: Drama um Kind! Schweden-Star Gottfridsson bricht Interview ab

Was war geschehen? Der Starspieler der Skandinavier, sonst in Diensten der SG Flensburg-Handewitt, stand in der Halle in Göteborg gerade bei der schwedischen Zeitung Aftonbladet zum Interview, als der etwa Zehn- bis Zwölfjährige auf einer Trage zu einem wartenden Krankenwagen abtransportiert wurde.