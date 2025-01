Burger als Belohnung: DHB-Team nicht am "Ende der Fahnenstange"

Durch den am Ende souveränen Sieg gegen Italien und die anschließende Niederlage der Schweiz gegen Top-Favorit Dänemark (28:39) steht die DHB-Auswahl schon vor dem letzten Spieltag als Zweiter der Hauptrundengruppe 1 fest. Das Duell mit Außenseiter Tunesien am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) ist sportlich bedeutungslos.

Auch Golla bezeichnete es als "extrem wichtig, dass man sich erstens hier mit einem guten Gefühl verabschiedet". Zudem werde im Viertelfinale am kommenden Mittwoch in Oslo "jedes Prozent an Selbstvertrauen extrem wichtig" sein. Man werde versuchen "einen Tick Leichtigkeit zurückzukriegen, die Sachen, die vielleicht noch nicht so gut laufen, nochmal zu analysieren und in dem Spiel besser zu machen".