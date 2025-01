Handball-WM 2025: Wolff überragt! DHB-Team Viertelfinale ganz nah

Handball-WM: Deutschland tut sich lange schwer

Erst nach knapp 22 Minuten ging das deutsche Team erstmals mit zwei Toren in Führung. Zuvor verpassten es die Italiener in doppelter Überzahl wieder davonzuziehen.

In der zweiten Halbzeit profitierte Deutschland von seiner größeren Breite im Kader. Vor allem Semper, der durch die Erkrankungen von Knorr und Dahmke erst am Donnerstag ins Team gerutscht war, sorgte für frischen Wind. Dank drei schneller Treffer des Leipzigers stand es plötzlich 20:14 (39.). Gislason tobte an der Seitenlinie trotzdem, weil sein Team zu viele freie Würfe ausließ. „Wir müssen diese klare Chancen unterbringen“, schimpfte er in einer Auszeit - wohlwissend, dass der Sieg nicht mehr in Gefahr geraten würde.