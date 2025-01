Handball-WM: Der Superstar, der eine Sportart verändert

Dänen-Superstar liefert bis zur letzten Sekunde

Es lief die letzte Minute des Spiels, welches schon seit etlichen Minuten entschieden war, als der 25-Jährige nochmal alles reinlegte. Nachdem Teamkollege Lasse Andersson bei einem freien Wurf am Pfosten gescheitert war, schmiss sich Gidsel mit aller Wucht Richtung Kreis, fing den Ball im Fliegen in der Luft und warf ihn anschließend für sein zehntes Tor ins Netz.

Handball-WM: Superstar Gidsel spielt quasi durch

„Beide Mannschaften haben am Ende eigentlich sehr viel gewechselt, bis auf, dass die Dänen Gidsel die komplette Zeit draufgelassen haben. Das fand ich schön“, zeigte sich Bundestrainer Alfred Gislason mit ironischem Unterton nach dem Spiel in der ARD erstaunt über die lange Spielzeit des Superstars.

Gidsel: „Handballparkett wie ein Spielplatz“

„Ich habe immer gesagt, dass ich für die Erfahrung spiele. Natürlich will ich auch gewinnen. Aber das ist es nicht, was mich antreibt. Es treibt mich an, vor 10.000 Zuschauern zu spielen. Deshalb war es für mich einfach die richtige Entscheidung, in die Bundesliga zu wechseln und nicht nach Frankreich oder Spanien“, betonte Gidsel.