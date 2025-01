"Fehlt an allen Ecken und Enden": Hanning übt Kritik am DHB-Team

Kurz nach seiner Vorstellung als neuer italienischer Nationaltrainer hat Bob Hanning deutliche Worte zum Abschneiden der DHB-Auswahl bei der Handball-WM 2025 gefunden. „Wir sind alle enttäuscht. Die Spieler sind enttäuscht, die Verantwortlichen sind enttäuscht“, betonte der Geschäftsführer der Füchse Berlin am Freitagabend in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm.