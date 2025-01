Handball WM 2025: Deshalb wechselte sich Wolff selbst aus

Beim Auftaktsieg der deutschen Handballnationalmannschaft bei der Handball-WM 2025 gegen Polen sollte es lange nicht der Abend des Andreas Wolff sein. Beim 35:28-Erfolg bekam er wieder und wieder keinen Ball zu fassen. Früh im Spiel konnte er einen Siebenmeter des polnischen Star-Kreisläufers Kamil Syprzak fast sogar fangen, doch der Ball flog genau durch Wolffs Hände, vorbei an seinem Kopf ins Tor.

Fünf Minuten vor der Halbzeitpause ergriff der deutsche Routinier dann die Maßnahme – und wechselte sich sogar aus. „Ich habe mich selber rausgenommen. Ich hatte viele Hände am Ball, aber das hat nicht zu Paraden geführt. Deshalb habe ich mich so entschieden, weil David ein fantastischer Torhüter ist “, sagte er im Gespräch mit SPORT1 . Dies habe bereits bei den Olympischen Spielen gut funktioniert.

Handball-WM: Wolff kennt viele polnische Profis

Sein Vertreter, David Späth von den Rhein-Neckar-Löwen , konnte sich schnell auszeichnen. Auch Wolff kehrte kurze Zeit später aufs Feld zurück und parierte einen Siebenmeter gegen Mikolaj Czaplinski, da er viele Wurfmuster seiner Gegenspieler aus seiner Zeit in der polnischen Liga bei Kielce bestens bekannt.

Zur Pause führte das deutsche Team trotz ausbaufähiger Leistung knapp, bei den Torhüterparaden stand eine Quote von nur 26 Prozent zu Buche (5/19). Dies lag jedoch bei weitem nicht nur an den Torhütern, sondern auch an viel zu vielen freien Würfen für die Polen.