Handball-WM 2025: Deutschlands Viertelfinal-Gegner steht fest

Jetzt herrscht Klarheit für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft im WM-Viertelfinale am Mittwoch auf Portugal.

Die Iberer setzten sich am Sonntagnachmittag sehr deutlich mit 46:28 (22:17) gegen Chile durch und sicherten sich den Gruppensieg in der Hauptrundengruppe III . Bester Werfer der Partie war der 19-jährige Francisco Costa mit neun Toren.

„Es ist eine sehr interessante Mannschaft, sie spielt das ganze Turnier sehr gut“, sagte Gislason: „Wenn man sieht, was für Mannschaften die hinter sich gelassen haben, sagt das vieles über das, was sie jetzt spielen. Eine super interessante Mischung von alt und jung, erfahrenen Spielern und sehr frischen, richtig guten Spielern. Sie spielen wirklich gut.“

Handball-WM: Portugal schockt Norwegen und Co.

Portugal steht zum ersten Mal bei einer WM im Viertelfinale und überzeugte im bisherigen Turnierverlauf wiederholt gegen hochkarätige Gegner. So besiegten sie in der Vorrunde Norwegen, in der Hauptrunde folgten ein Remis gegen Schweden und ein Erfolg gegen Nachbarland Spanien.