Handball-WM 2025: "Dies ist mehr als nur Handball-Geschichte"

Es war ein Moment für die Geschichtsbücher: Am Mittwochabend erklang in der kroatischen Arena Varazdin die Nationalhymne „Liberté“. Sechzehn Spieler, der Trainerstab und die wenigen mitgereisten Fans sangen aus voller Kehle mit – Guinea feierte sein WM -Debüt.

Dass am Ende eine 23:40-Niederlage gegen die Niederlande stand, rückte völlig in den Hintergrund. Die westafrikanische Nation hatte einen Meilenstein erreicht und sich einen lang gehegten Traum erfüllt.

David Michee Eponouh wurde an diesem Tag zur Symbolfigur des aufstrebenden Handball-Landes. Der 25 Jahre alte Verteidiger des französischen Drittligisten Draguignan Var Handball schrieb sich in die Geschichtsbücher ein, als er in der siebten Minute den ersten WM-Treffer für sein Land verbuchte.