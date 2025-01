Handball-WM LIVE: Deutschland - Italien heute im Free-TV, Stream & Ticker - DHB-Team unter Druck

Handball-WM: Deutschland - Italien LIVE im TV, Livestream & Liveticker

Italien? Deutschland-Stars geben sich selbstbewusst

Bei allem Frust über die missglückte Olympia-Revanche herrscht im deutschen Lager Zuversicht. „Wir haben den breiteren Kader, wir haben die besseren individuellen Spieler, wir sind auf jeder Position doppelt oder dreifach gut besetzt. Vom Papier her hat Italien keine Chance“, sagte Rechtsaußen Timo Kastening am Mittwochmittag im DHB-Teamquartier in Silkeborg.

WM-Viertelfinale? „Stehen mit dem Rücken an der Wand“

Einen fitten Knorr kann das deutsche Team am Donnerstag gut gebrauchen. Laut Julian Köster stehe man mit dem „Rücken an der Wand. Jetzt haben wir verloren, jetzt müssen wir gegen Italien gewinnen“, sagte der Rückraumspieler. Gelingt dies tatsächlich, könnten Knorr, Köster und Co. wohl schon am Donnerstagabend den Einzug in die K.o.-Runde feiern - nämlich genau dann, wenn die Schweiz im Anschluss nicht gegen Dänemark gewinnt.