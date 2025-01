Handball-WM 2025: So geht's für Deutschland weiter

Nach einer makellosen Vorrunde zieht Deutschland in die Hauptrunde der Handball-WM ein. SPORT1 zeigt, wann die deutsche Mannschaft wieder im Einsatz ist.

Nach einer makellosen Vorrunde zieht Deutschland in die Hauptrunde der Handball-WM ein. SPORT1 zeigt, wann die deutsche Mannschaft wieder im Einsatz ist.

Dort wartet mit Top-Favorit Dänemark (4:0 Punkte, 71:41 Tore) direkt ein echter Kracher auf die Deutschen. Am 21. Januar um 20.30 Uhr überträgt die ARD die Neuauflage des Finales der Olympischen Spiele von Paris, das Deutschland deutlich verloren hatte (26:39). Dänemark ist seit 31 WM-Spielen ungeschlagen, durchbrach damit jüngst die Schallmauer von 30 Partien .

Am 23. Januar folgt mit Italien (2:2 Punkte, 52:64 Tore) eine der großen Überraschungen dieser Weltmeisterschaft. Zum ersten Mal seit 28 Jahren qualifizierten sich die Italiener für eine WM, überzeugten gegen Tunesien und Algerien und zogen so vorzeitig in die Hauptrunde ein.