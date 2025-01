Handball-WM 2025: Dänemark knackt unfassbare Marke

SPORT1 17.01.2025 • 20:10 Uhr Seit fast acht Jahren ist Dänemark bei Handball-Weltmeisterschaften ungeschlagen. Die spektakuläre Serie von 30 Siegen stellt eine historisch einmalige Leistung dar.

Die dänische Handball-Nationalmannschaft setzt ihre beeindruckende Erfolgsserie bei Weltmeisterschaften fort. Seit 2019 blieb das Team von Erfolgscoach Nikolay Jacobsen in 30 (!) aufeinanderfolgenden WM-Partien ungeschlagen.

Den Rekord haben die Dänen den Franzosen, die zwischen 2015 und 2019 auf 25 Siege in Folge kamen, schon länger abgenommen. Nun aber erreichen sie als erstes Team die neue Schallmauer. Hinter Dänemark und Frankreich teilten sich Russland (1995-1999) und Schweden (1999-2003) mit jeweils 19 ungeschlagenen Partien den dritten Platz dieser Statistik.

Der Olympiasieger von 2016 und 2024 schreibt mit dieser Serie ein weiteres Kapitel in seiner bemerkenswerten Geschichte. Als erste Nation gelang es den Dänen, den WM-Titel zweimal in Folge zu verteidigen. Mit den Triumphen 2019, 2021 und 2023 etablierte sich das Team in der Weltspitze.

Jacobsens Erfolgsrezept

Die Erfolgsgeschichte der dänischen Handballer beruht auf einer ausgefeilten Mischung aus routinierten Veteranen und aufstrebenden Talenten. Das Team zeigt sich als perfekt ausbalancierte Einheit, in der jeder Spieler seine Rolle kannte und ausfüllte.

Jacobsen entwickelte ein System, das die individuellen Stärken seiner Spieler optimal zur Geltung bringt. Seine Taktik verbindet blitzschnelle Gegenstöße mit geduldigen Angriffsmustern und einer aggressiven, aber kontrollierten Verteidigung. Im Zentrum steht dabei Füchse-Star Mathias Gidsel, der mit seiner Dynamik und Spielintelligenz gegnerische Abwehrreihen regelmäßig vor unlösbare Aufgaben stellt.

Die wahre Kunst des dänischen Erfolgsrezepts liegt wohl in der Vielseitigkeit. Das Team kann sein Tempo nach Belieben variieren, verfügt über ein breites taktisches Repertoire und glänzt durch mentale Stärke in entscheidenden Momenten. Dazu kommt mit dem Torhüterduo eine Lebensversicherung, die auch in kritischen Spielphasen für die nötige Stabilität sorgt.