Handball-WM 2025: Wie geht es Juri Knorr? "Jeder weiß, dass er uns sehr viel bedeutet"

Der am Samstagabend überragende Torhüter ist mit Knorr befreundet und spielt mit ihm bei den Rhein-Neckar Löwen. Der Spielmacher befand sich am Wochenende noch zu Untersuchungen in Deutschland. Aber Trainer Alfred Gislason schilderte, der Zustand des Rückraumspielers sei „erheblich besser“.