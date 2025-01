Handball-WM LIVE: Deutschland - Dänemark heute im Free-TV, Stream & Ticker

Am ersten Spieltag der Hauptrunde trifft Deutschland auf Titelverteidiger Dänemark. Dabei will das Team von Alfred Gislason überraschen und den ersten Sieg seit 2016 einfahren.

Am ersten Spieltag der Hauptrunde trifft Deutschland auf Titelverteidiger Dänemark. Dabei will das Team von Alfred Gislason überraschen und den ersten Sieg seit 2016 einfahren.

Das Duell zwischen Deutschland und Dänemark ist zugleich die Wiederauflage des Olympia-Finals aus dem vergangenen Jahr, das die Deutschen mit 26:39 klar verloren hatten. Um 20:30 (hier zum Liveticker: Dänemark vs. Deutschland) startet das Duell der Nachbarländer in Herning. Nach drei Siegen in drei Vorrunden-Partien haben die Deutschen Selbstvertrauen getankt - auch wenn die jüngsten Auftritte nicht immer so souverän waren.