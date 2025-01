Handball-WM LIVE: Deutschland - Tunesien heute im Free-TV, Stream & Ticker

Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der WM 2025 schon vor dem letzten Spiel in der Hauptrunde am Samstag im Viertelfinale. Sorgenfrei ist das Team von Bundestrainer Alfred Gislason allerdings nicht.

Handball-WM: Deutschland - Tunesien LIVE im TV, Livestream & Liveticker

Der Ausfall Sempers aufgrund einer vom DHB nicht näher genannten Verletzung sei „bitter für Franz und unser Team“, sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton, nachdem ihn die Hiobsbotschaft am Freitagnachmittag erreicht hatte.

WM-Sorgen des DHB-Teams: Knorr und Dahmke bleiben fraglich

Bei möglichen Nachnominierungen verspüre man „keinen unmittelbaren zeitlichen Druck“. Man richte die Entscheidung nicht auf das sportlich unbedeutende letzte Hauptrundenspiel am Samstag (20.30 Uhr) aus, sondern „mit Blick auf das Viertelfinale am kommenden Mittwoch in Oslo“.