Handball-WM: Marko Grgic - Deutscher X-Faktor mit einem Makel

Konnte Grgic aufgrund seiner kleinen Rolle in der Vorrunde nur einmal die Marke von einem Tor übertreffen, folgten in der Hauptrunde ein Treffer gegen Dänemark, vier gegen Italien und überragende elf gegen Tunesien . Auch wenn die abschließende Partie sportlich bedeutungslos war – Platz zwei und der Einzug ins Viertelfinale standen bereits fest -, hoben die Spieler im Anschluss hervor, wie wichtig das Spiel noch sein könnte.

„Für uns gilt es, Selbstvertrauen zu tanken und es in der Anfangsphase besser zu machen und das Spiel relativ früh zu entscheiden. Ich will wieder ein bisschen draufpacken.“ Dies gab Grgic im Vorfeld des Tunesien-Spiels als Ziel aus. Treffender hätte die Beschreibung für das, was kommen sollte, nicht ausfallen können! Im Gegensatz zu den vorherigen Siegen bei der WM, als Deutschland sich stets erst im Laufe der zweiten Halbzeit einen Vorsprung erspielen konnte, war die Angelegenheit gegen schwache Nordafrikaner von der ersten Sekunde an eindeutig.

DHB-Star macht „nächsten Schritt“

Einen großen Anteil daran hatte der 21-Jährige vom ThSV Eisenach, der mit seiner Wurfgewalt für mehrere spektakuläre Treffer sorgte. Als er mit seinem sechsten erfolgreichen Wurf in der 26. Minute auf 16:5 stellte, war bereits eine Vorentscheidung gefallen. Erst mit seinem neunten Versuch traf er nicht ins Tor, am Ende stand er bei einer herausragenden Quote von 11/13. „Die Jungs können viel mitnehmen. Einige haben die nächsten Schritte auf dem Niveau gemacht“, gab es ein Lob von Kapitän Golla, der in seinem 100. Länderspiel pausieren durfte. Dabei dachte er vor allem an Grgic, „der ein super Spiel gemacht hat“.