DHB-Star gibt grünes Licht vor WM-Viertelfinale

Am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) steht in der norwegischen Hauptstadt das Duell mit den Iberern an. „Die Tage haben mir gut getan. Mir geht es soweit ganz gut“, sagte Knorr dem SID am Montag: „Wir haben gestern noch einmal einen Bluttest gemacht, die Werte sind in Ordnung. Ich bin für das Viertelfinale bereit, sonst wäre ich nicht hier. Es ist schon verrückt.“