Kretzschmar schlägt Alarm: "Der Tod unserer Sportart"

Der ehemalige Nationalspieler wird deutlich. Er fordert in ganz vielen Bereichen Verbesserungen - ansonsten wähnt er seinen Herzenssport am Abgrund.

Der ehemalige Nationalspieler wird deutlich. Er fordert in ganz vielen Bereichen Verbesserungen - ansonsten wähnt er seinen Herzenssport am Abgrund.

„Insbesondere Norwegen und Kroatien enttäuschen da gerade, wenn der Gastgeber nicht spielt“, beklagte Kretzschmar, „es gibt jedes Jahr die gleichen Rufe, wenn Welt- oder Europameisterschaften nicht gerade in Deutschland stattfinden oder mit Deutschland als Co-Gastgeber.“

Die Entwicklung, dass in den kommenden Jahren diverse Turniere in Deutschland ausgetragen werden, sei „katastrophal und auch nicht gut, dass man sich darüber freut, weil es die Internationalität unserer Sportart immer mehr gefährdet“, kritisierte Kretzschmar. Die WM 2027 und 2029 sowie die EM 2032 wurden gänzlich oder in Teilen nach Deutschland vergeben. Ende 2025 findet zudem die Frauen-WM hierzulande statt.