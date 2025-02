Handball-WM 2025: "Fuck them all!" Auszeit-Ansage von Kroatien-Trainer

Klare Worte von Dagur Sigurdsson! Der kroatische Nationaltrainer hat mit seiner Mannschaft das Finale bei der Handball-WM gegen Dänemark mit 26:32 (12:16) verloren. Früh in der zweiten Hälfte war die Partie entschieden, der Coach wurde kurz vor dem Ende des Spiels in einer Auszeit aber noch einmal deutlich.

So sagte er zu seinen Spielern: „Fuck them. Fuck them all (dt.: „F*ckt sie. F*ckt sie alle“)“. Dies wurde in der Übertragung bei Eurosport von Kommentator Uwe Semrau nicht überhört, weshalb er seinen Experten Pascal Hens fragte: „Hat der gesagt: ‚Fuck them all?‘ Pascal, hast du das gehört?“