Hockey-Männer bezwingen Neuseeland erneut

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben auch ihr drittes von vier Spielen beim Pro-League-Turnier in Amsterdam gewonnen. Gegen Schlusslicht Neuseeland siegte die Mannschaft von Bundestrainer Andre Hennig mit 4:1 (1:0).

Timm Herzbruch traf per Siebenmeter (2.) und nach einem Konter (56.), auch Gonzalo Peillat (33./60.) gelang ein Doppelpack. Peillat erzielte somit auch im vierten Länderspiel in Folge ein Tor.

Schon am Freitag hatte Deutschland gegen Neuseeland gewonnen (4:3), ehe am Samstag ein 4:1 im Shootout gegen die Niederlande folgte. Am Dienstag geht es ein zweites Mal gegen den Gastgeber.