Niederlage gegen Belgien: Hockey-Frauen verpassen Finale

Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der Heim-EM in Mönchengladbach das Finale verpasst. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg unterlag am Donnerstagabend Belgien mit 0:1 (0:1) und trifft nun im Spiel um Bronze am Samstag (12.15 Uhr) erneut auf Gruppengegner England.