Hallen-EM als Abschied: Hockey-Legende Tobias Hauke will "keine Almosen"

Tobias Hauke hat in seiner langen Hockeykarriere fast alles gesehen - doch zum Abschied aus der Nationalmannschaft erlebt er ein Novum: „Es ist toll, so ein Turnier in Hamburg zu spielen. Das hatte ich noch nie“, sagt der 35-Jährige dem SID im Vorfeld der Hallen-EM, die am Donnerstag in seiner Heimatstadt beginnt. (Hockey-EM: Deutschland - Österreich am Mi., ab 19.30 LIVE bei SPORT1)