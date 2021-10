FIFA: Halbzeit-Revolution von 15 auf 25 Minuten?

Was schon häufiger Teil der internationalen Debatten war, ist nun erneut vom südamerikanischen Verband vorgeschlagen worden. Oder mehr als das: Comnebol-Chef Alejandro Dominguez schrieb sogar einen offiziellen Brief an FIFA-Boss Gianni Infantino, um die Halbzeitpause der Copa Libertadores, der südamerikanischen Champions League, von 15 auf 25 Minuten zu erhöhen.