Union verhindert vorzeitiges Europapokal-Aus

Union Berlin bekommt sein „Endspiel“ um den Einzug in die Zwischenrunde der Conference League. Der Fußball-Bundesligist gewann das Auswärtsspiel bei Maccabi Haifa mit 1:0 (0:0) und verhinderte nur mit Mühe das vorzeitige Aus in der Gruppenphase. Das Siegtor für lange Zeit enttäuschende Unioner erzielte Verteidiger Julian Ryerson in der 66. Minute.