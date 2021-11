Niederlande verhängen Teil-Lockdown - Sportveranstaltungen ohne Zuschauer

Die Maßnahme der Regierung sorgte für viel Verdruss im niederländischen Fußball. Der nationale Verband KNVB und die Eredivisie machten ihrer Wut in einem gemeinsamen Statement Luft. "Es ist mehr als frustrierend zu sehen, dass sich die Regierung offensichtlich nicht um die Quellen der Kontamination kümmert. In erster Linie werden die Zuschauer des Profifußballs angegriffen", hieß es in der Erklärung: "Die Leute in Den Haag wissen nicht mehr, was sie tun sollen." Mehrere Erstligaklubs erwägen nun, ihre Spiele bis auf Weiteres auszusetzen und die Partien vor Zuschauern nachzuholen.