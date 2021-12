Nketiah schießt Arsenal ins Ligapokal-Halbfinale

Der FC Arsenal hat seine Pflichtaufgabe im englischen Ligapokal-Viertelfinale gelöst und ist in die Runde der letzten Vier eingezogen. Die Gunners, die zuletzt auch in der Premier League immer besser in Schwung gekommen sind, besiegten den Drittligisten AFC Sunderland ungefährdet mit 5:1 (2:1).