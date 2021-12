Rückschlag für Tuchel und Chelsea in Premier League - Pleite bei West Ham

Thiago Silva brachte den Spitzenreiter, mit den Nationalspielern Antonio Rüdiger und Kai Havertz in der Startelf, in Führung (28.), als er nach einem Freistoß von Mason Mount per Kopf erfolgreich war. Nur zwei Minuten später rettete der Brasilianer bei einem Schuss von Vladimir Coufal für seinen bereits geschlagenen Torhüter Edouard Mendy auf der Linie.