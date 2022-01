Robinho: Gericht entscheidet über Haftstrafe wegen Vergewaltigung

Neymar war rund um Weihnachten bei seinem Kumpel Robinho zu Gast. In dessen Anwesen in Santos spielten die beiden mit Marquinhos, Neymars Vereinskollegen bei Paris Saint-Germain, Footvolley im Sand. Auf dem Fußballplatz hat man Robinho schon länger nicht mehr gesehen. Dass er beim Amateurklub Portuarios in Santos mittrainierte, ist schon einige Monate her.