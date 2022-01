Zlatan Ibrahimovic rät Mbappé zu Real-Wechsel und spricht in Sachen Donnarumma Klartext

Auch in der Nationalelf hat Ibrahimovic noch Ziele. Mit Schweden will er die Qualifikation zur WM 2022 in Katar schaffen. Ende März treten die Schweden in den Playoffs gegen Tschechien an. „In meinem Alter für sein Land zu spielen, ist unglaublich“, erklärte er. (Service: Ergebnisse der WM-Qualifikation)