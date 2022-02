Extremadura UD: Spanischer Kult-Dorfverein am Rande des Verschwindens

Der Trainer damals: Rafael Benítez, der den Klub zum erneuten Aufstieg in La Liga geführt hatte und sich später zu einer großen Trainer-Karriere aufmachen sollte. In dieser Spielzeit schlug das Team, welches in beiden Saisons in der Primera Division abstieg, auch den späteren Drittplatzierten RCD Mallorca mit 1:0 in Extremadura.