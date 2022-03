MLS: Die größten Talente aus der US-Liga - US-Boom in der Bundesliga und Europa

Der Ex-Hannover-Profi Steven Cherundolo, aktuell Trainer von Los Angeles FC, erklärt die neue Entwicklung im SPORT1-Interview wie folgt: „Ich glaube, es liegt an der Liga. Die Jungs können sehr früh in einer sehr professionellen und gar nicht so einfachen Liga spielen - und sie bekommen diese Erfahrung schon sehr früh, teilweise schon mit 16 sind unsere ersten Jungprofis mit an Bord. Diese Erfahrung mit 16 Jahren bekommst du in Deutschland nicht so schnell.“