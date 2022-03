Wie Lewandowski: Premier-League-Kapitäne mit Armbinden in ukrainischen Farben

„Die Premier League und unsere Vereine lehnen Russlands Handlungen aus ganzem Herzen ab und werden den Menschen in der Ukraine in allen Spielen unsere Unterstützung zeigen“, schrieb die Liga: „Wir rufen zu Frieden auf, und unsere Gedanken sind bei all jenen Menschen, die von den kriegerischen Handlungen in der Ukraine betroffen sind.“ (Alle News und Hintergründe zur Premier League)