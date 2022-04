Andrés D’Alessandro beendet Fußball-Karriere - einst wurde der Wolfsburg-Flop mit Maradona verglichen

Und in seiner ersten Saison weiß der feine Techniker durchaus zu überzeugen: In 29 Ligaspielen kommt er auf drei Tore und elf Vor­lagen. In Wolfsburg ist er von Anfang an das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive, der Fixpunkt und Spieler, den man sucht, um offensiv zu glänzen. Die VfL-Stürmer Martin Petrov und Landsman Diego Klimowicz schwärmen vom Instinkt-Fußballer D‘Alessandro.