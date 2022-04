Salah will offenbar Mega-Gehalt bei Liverpool - und lässt Zukunft offen

Salah wechselte 2017 von der AS Rom zu Liverpool. In bislang 245 Partien erzielte er 155 Tore. Mit dem Team von Jürgen Klopp gewann er die Champions League und die englische Meisterschaft, in dieser Saison strebt Liverpool das historische Quadruple aus Meisterschaft, Champions League und beiden Pokalsiegen in England an.