Infantino eckt mit Aussagen über Arbeitsmigranten an

Frankfurt am Main (SID) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Kritik an den Bedingungen für Arbeitsmigranten im WM-Gastgeberland Katar erneut zurückgewiesen und mit Aussagen über die aus seiner Sicht positiven Aspekte für Aufsehen gesorgt. "Wir dürfen eine Sache nicht vergessen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Meine Eltern sind aus Italien in die Schweiz ausgewandert. Wenn man jemandem Arbeit gibt, auch unter harten Bedingungen, verleiht man ihm Würde und Stolz", sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes FIFA bei einer Konferenz in den USA.