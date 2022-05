PSV-Boss de Jong warnt Roger Schmidt wegen Mario Götze

Nach vielen unglücklichen Jahren hat Mario Götze bei PSV Eindhoven wieder die Freude am Fußball gewonnen - auch dank Roger Schmidt. Unter dem scheidenden PSV-Trainer blühte der WM-Finaltorschütze von 2014 wieder richtig auf, allein in der abgelaufenen Saison war er wettbewerbsübergreifend an 23 Toren in 52 Spielen beteiligt.