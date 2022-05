Ralf Rangnick: ÖFB ungläubig über Deal mit Manchester-United-Coach

„Ihr könnt mir eins glauben, es liegt nicht am Geld, da können wir nicht mithalten“, erklärte Gerhard Milletich, Präsident des ÖFB, bei einer Pressekonferenz am Montag in Salzburg. Vielmehr habe es auch damit zu tun, dass Rangnick zwar öfter als potenzieller Nationaltrainer Deutschlands gehandelt wurde, den Job aber nie bekam.