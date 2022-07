Trade nach Vancouver: Gressels Welt "auf den Kopf gestellt"

Julian Gressel war „wirklich sauer und mental am Boden“. Der gebürtige Franke wurde Opfer des nordamerikanischen Trading-Systems und ohne sein Wissen von Bayern Münchens Testspiel-Gegner DC United zu den Vancouver Whitecaps transferiert. Auf die andere Seite des Kontinents, rund 3800 km Luftlinie entfernt von dem Haus, das er sich in Washington gekauft hatte, in ein anderes Land.