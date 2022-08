In Unterzahl: Embolo rettet Monaco einen Punkt

Der Ex-Gladbacher Breel Embolo hat seinem neuen Arbeitgeber AS Monaco einen Punkt gerettet. Am zweiten Spieltag der französischen Ligue 1 erzielte der Schweizer Nationalspieler den Ausgleich zum 1:1 (0:0) gegen Stade Rennes. Monaco hatte ab der 15. Minute in Unterzahl agiert, Mittelfeldspieler Youssouf Fofana sah nach einem überharten Einsteigen die Rote Karte.